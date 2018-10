Premier Charles Michel komt graag in Limburg, dat vertelt hij in een filmpje dat werd gepost op de facebookpagina van Wouter Beke. "Een groene en mooie provincie met veel talenten", stelt de MR-politicus. Niet enkel een lofrede voor onze provincie, ook voor de inwoners. Of toch voornamelijk eentje: Wouter Beke. "Wouter is een vriend."