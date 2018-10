Kent u Ayub Masika nog? De snelle Keniaan stond in het verleden nog op de loonlijst van KRC Genk maar maakt nu het mooie weer bij het Chinese Beijing Renhe. Zijn manager én pleegvader Josy Comhair, die ook Genk-speler Leandro Trossard in zijn portefeuille heeft, zocht Ayub en zijn vriendin Lieze Liefsoens samen met Philip De Hollogne op in Peking. Ze kwamen terug met deze video.