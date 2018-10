Van Staeyen trekt naar nieuwe fusieploeg Roompot-Charles

Brussel - Snelle man Michael Van Staeyen trekt volgend seizoen naar de nieuwe fusieploeg Roompot-Charles. Dat maakte het team maandag bekend op haar website. De 30-jarige Van Staeyen komt over van Cofidis, waar hij de voorbije vier seizoenen vooral in dienst reed.

De Antwerpenaar, die voor één seizoen tekende, toonde in een verder verleden zijn snelle benen met een zege in de Memorial Rik Van Steenbergen (2010) en ritoverwinningen in de Ronde van Denemarken (2010) en Ster van Bessèges (2013).

“Ik ben heel tevreden dat ik deel kan uitmaken van dit team”, was Van Staeyen enthousiast met zijn overstap. “Na vier jaar in dienst te hebben gereden van anderen, kan ik volgend jaar meer mijn eigen kans gaan en zal ik weer worden uitgespeeld als sprinter. Ik mik vooral op eendagswedstrijden als Koolskamp, Primus Classic en Jef Scherens. In die wedstrijden heb ik in het verleden al top vijf gereden.”

Van Staeyen is de vijftiende naam op de rennerslijst van Roompot-Charles voor volgend seizoen. Afgelopen weekend werd ook de komst van Lars Boom officieel gemaakt.