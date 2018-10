Vader met contactverbod ontvoert Pim (11) uit Landen: “Hij ging bij buurjongen spelen, maar is daar nooit aangekomen”

Politie en parket zijn op zoek naar de elfjarige Pim Verstraeten uit Landen, die zondagavond door zijn biologische vader Johannes Verstraeten (55) is ontvoerd. De man mocht geen contact meer hebben met zijn zoon. “Pim is zondag bij een buurjongetje gaan spelen, maar is daar nooit aangekomen”, vertelt zijn pleegmama Hanna Van den Berge. Afgelopen zomer heeft de vader een eerste keer geprobeerd om Pim en zijn zus mee te nemen.

Pim (11) en zijn 15-jarige zus wonen sinds februari bij hun pleegouders Nick Verstraeten - de oudere broer van Pim - en zijn vrouw Hanna in de Attenhovestraat in Landen. “Daarvoor verbleven ze bij hun biologische vader Johannes in Duitsland”, weet Hanna. Door de moeilijke thuissituatie verhuisden de twee begin dit jaar naar Landen, waar oudere broer Nick en zijn partner de taak van pleegouder op zich namen. “Aanvankelijk verbleven ze in het weekend nog geregeld bij hun vader, maar omdat die de afspraken ...