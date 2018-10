13 vragen voor nummer 13 op de kieslijst: Patrick Vanhees uit Beringen

Beringen - De verkiezingskoorts loopt hoog op. Wie waagt zich aan nummer 13 op de kieslijst? Wij stelden 13 vragen aan de pechvogels die op dit ongeluksgetal gestrand zijn. Is het een geluksnummer of gewoon een raar plekje op de lijst? In deze eerste aflevering: Patrick Vanhees, nummer 13 op de lijst van CD&V Beringen.

Wie ben jij?

Ik ben Patrick Vanhees, 48 jaar, zelfstandig handelsagent. Ik kom op voor CD&V Beringen.

Waarom sta je op de lijst?

Omdat de partij mij gevraagd heeft natuurlijk, maar 6 jaar geleden was ik ook voor het eerst kandidaat.

Wat wil je verwezelijken?

Heel veel, zoals iedere politicus. Maar mijn hart ligt in Korspel Beverlo. Ik zou graag van Beverlo een nog leukere gemeente maken waar het aangenaam vertoeven is in het centrum. In het centrum moeten we toch een aantal initiatieven nemen zodat er meer handel en ontspanning is.

Waarom ben je politicus?

Voornamelijk door dicht bij de burger te staan. Door goed te luisteren naar de mensen in de straat en proberen om dan de vragen van de burger te bespreken op de commissies.

Hoe ben je in de politiek beland?

Mijn vader heeft ook altijd in de politiek gezeten, hij was OCMW-voorzitter en schepen. Dus ik heb het met de paplepel meegekregen.

Wie is je idool binnen de politiek?

Koen Geens, ik vind hem een zeer sereen man die regelmatig goede zaken realiseert. Ook Jo Vandeurzen vind ik heel competent.

Minst favoriete politicus?

Op zich heb ik niet veel aversie. Misschien wat mensen van de PS, maar die zitten niet in Beringen in de gemeenteraad.

Brengt nummer 13 ongeluk?

13 wordt gezien als ongeluksgetal, maar ik heb Italiaanse vrienden die zeggen dat het net een geluksgetal is.

Wat is het prijskaartje van jouw campagne?

Ik denk zo'n 400 tot 500 euro.

Waarom hou jij van je gemeente?

Ik hou enorm van Beringen omdat er zoveel diversiteit is. We hebben verschillende deelgemeenten met ieder hun eigenheid. Er is veel natuur. En sinds kort is ook B-mine een enorme troef.

Op wie heb je de vorige verkiezingen gestemd?

Vorige verkiezingen heb ik op alle kandidaten van d e CD&V-lijst gestemd.

Wat kan er beter binnen je eigen partij?

Er zijn altijd zaken die beter kunnen en daar wordt ook aan gewerkt. Maar ik moet zeggen dat we onder onze huidige voorzitter mooie dingen hebben gerealiseerd.

Moest jouw partij niet bestaan, bij welke zou jij je dan aansluiten?

Als ondernemer denk ik Open Vld, maar die partij komt niet op. CD&V is voor mij de juiste partij.