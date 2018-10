VIDEO. Doelman stopt strafschop in slotfase van Peerse derby

In derde provinciale A stond zondag de derby tussen Peer SV en Sporting Wijchmaal op het programma. De thuisploeg ging met de zege aan de haal en had dat in grote mate te danken aan doelman Calleeuw. Die stopte in de slotfase een strafschop van Wijchmaal-spits Vandenberk en stelde zo de drie punten veilig.

Bekijk het volledige videoverslag van Peer SV-Sporting Wijchmaal hier.

