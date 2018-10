Brecel neemt eerste horde in snookertornooi in Lommel

Een geconcentreerde Luca Brecel (WR 12) won zijn eerste wedstrijd op de European Masters in Lommel. Tegen Daniel Wells (WR 62) kwam hij nog 0-1 en 1-2 achter maar via breaks van 97 en 60 ging hij uiteindelijk vrij vlot erop en erover: 4-2.

Brecel speelt dinsdagmiddag (na 14 uur) zijn 1/32ste finale tegen de Chinees Luo Honghao (WR 102). “Het was een trage en dus geen makkelijke wedstrijd”, aldus Brecel. “Wells verdedigde prima. Ik ben blij dat ik mijn focus vasthield en weinig domme fouten maakte. Het is altijd speciaal om te spelen met je vrienden en familie in de tribune.”