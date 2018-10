“Twee minuten alles geven is even goed als een half uur sporten”

Goed nieuws voor wie niet graag sport: je twee minuten in het zweet werken is even goed als dertig minuten pedaleren in de les spinning. Dat blijkt althans uit een kleinschalig wetenschappelijk onderzoek, verschenen in het vakblad American Journal of Physiology.

Wetenschappers van de Victoria University in Australië nodigden acht volwassenen uit om te sporten. De deelnemers moesten drie verschillende trainingen uitvoeren, telkens met zeven of meer dagen rust tussen de verschillende sessies. Tijdens de eerste sessie werd aan de deelnemers gevraagd om een half uur aan dezelfde snelheid te fietsen met een inspanning van slechts 50 procent. De tweede sessie was iets intensiever: de proefpersonen moesten vier keer vijf minuten fietsen met 75 procent inspanning. Tussen elk blokje van de training, mochten ze gedurende één minuut uitblazen. De derde en laatste sessie duurde vier keer dertig seconden. De deelnemers moest wel vier keer sprinten en sportten met 100 procent inspanning. Tussen de sprintjes kregen ze 4,5 minuten rusttijd.

Even effectief

Na elke sessie berekenden de onderzoekers de spiermassa rond de dijen van de deelnemers om te zien hoeveel energie ze hadden verbruikt. Ze ontdekten dat de mitochondriën - organismes die cellen voorzien van energie - tussen de deelnemers die een half uur op halve kracht fietsten en zij die twee minuten alles gaven bijna helemaal gelijk waren.

De conclusie? Een High Intensity Interval Training (HIIT) is minstens even gezond als een half uur trainen op de helft van je kracht. De vorsers onderstrepen in hun artikel dat hun bevindingen wel bewijzen dat HIIT-trainingen effectief zijn, maar dat het te voorbarig is om te stellen dat ze voldoende zijn. “Deze resultaten zullen een belangrijke rol spelen in het beter begrijpen van verschillende sportoefeningen die kunnen voorgeschreven worden om de metabole gezondheid van de bevolking te verbeteren.”

Niet op lange termijn

Een recent onderzoek, verschenen in ‘Medicine & Science in Sports & Exercise’ wees uit dat dertien minuten sporten voldoende is om snel sterker te worden. Kleine kanttekening van Simon Van Langenhove, coach bij EnergyLab: “HIIT-trainingen zijn nooit de beste langetermijnvisie. Probeer oefeningen en trainingsvormen af te wisselen voor een algemene fitheid en zie ze niet als vervanging maar als een aan aanvulling op het aanbevolen half uurtje matige beweging per dag.”

