Deze programma’s mag u op 1 oktober niet missen

Lieven van Gils kan even uitblazen want vandaag beginnen op Eén en op Canvas verkiezingsprogramma’s. Cath Luyten bezoekt in ‘Buurman, wat doet u nu?’ Erik & Sanne, die dertig jaar geleden doorbraken met ‘Veel te mooi’. In ‘Gert Late Night’ is o.m. Kate Ryan te gast. Belga Sport is terug met de 4 x 100 van de Belgische vrouwen op de Olympische Spelen van 2008.

1) Belga Sport: De 4 x 100 meter

Kim, Elodie, Olivia en Hanna in Peking Foto: BELGA

Olivia Borlée, Hanna Mariën, Elodie Ouedraogo en Kim Gevaert behaalden zilver op de Olympische Spelen in Peking. Misschien herinnert u zich dat de Jamaïcaanse meisjes hun stok lieten vallen. De Belgische meisjes hadden beter getraind op die stokwissels en deden het voortreffelijk. Later kwam aan het licht dat het winnende Russische kwartet gedopeerd was, zodat Kim & Co twee jaar geleden alsnog een gouden medaille mochten ontvangen.

Canvas, 21.30 uur

2) Iedereen kiest: Phara en de partijvoorzitters

Phara De Aguirre Foto: VRT

Phara De Aguirre heeft de afgelopen zomer de partijvoorzitters bezocht om hen beter als mens te leren kennen. In elke aflevering van haar verkiezingsprogramma komt een partijvoorzitter naar de studio. Dan schuift ook professor Carl Devos mee aan tafel. Elke avond is er ook een debat tussen vier kopstukken uit een stad of gemeente waar de inzet groot is. Stefaan Meerbergen gaat in verschillende steden op zoek naar het punt waar het beleid de afgelopen jaren heeft gefaald en praat erover met inwoners.

Eén, 22.10 uur

3) Zinzen en Van Cauwelaert bij Ivan

Ivan De Vadder Foto: VRT

Ivan de Vadder bespreekt met Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert de politieke actualiteit van de dag. Zij laten hun licht schijnen op de verklaringen en debatten die doorheen de dag hebben plaatsgevonden in de kranten, op radio en televisie en in de sociale media.

Canvas, 23.30 uur