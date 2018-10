VIDEO. Spelers Sparta Kolmont vieren overwinning tegen Bregel

Bregel drukte in de eerste periode Kolmont regelmatig met de rug tegen de muur, maar Gielen (lat) en Salamone faalden bij de afwerking. Knaepen ontkwam aan die omknelling en scoorde: 1-0. Met een lob van op 25 meter stelde Ubachs gelijk. Na de pauze nam Sparta het heft in handen en maakte in het slotkwartier het verschil: 3-1. De overwinning werd uitbundig gevierd in de kleedkamer.

