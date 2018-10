TUINTIP. Genieten van indian summer in uw tuin

Het lijkt nu echt wel voorbij, die mooie zomer. Maar dat betekent ook dat u in uw tuin of op uw balkon binnenkort volop kan genieten van mooie, warme herfsttinten zoals rood, oranje, geel, purper… Tenminste als u gekozen heeft voor tuinplanten die u in de herfst trakteren op een explosie van vlammende kleuren. Enkele tips voor uw eigen ‘été indien’.

Glansmispel - Photinia fraseri

De glansmispel is een eerder laagblijvende struik met glanzende bladeren. Er zijn verschillende soorten, maar heel wat groenblijvende ondersoorten zijn toppers voor de herfst, met hun purper-rode bladeren. De plant kan ook flink wat vorst verdragen. Te gebruiken als solitair of als haag. Trouwens, ook in het voorjaar geven ze de tuin een rode tint. Meest bekend is de Photinia fraseri ‘Red Robin’.

Rotsheide - Pieris Japonica

Deze sierheester kan een meter hoog worden ...