Voor deze beautytrends moet je geen half uur in de badkamer staan

Niet alle beautylooks van modellen op de catwalk zijn tijdrovend. Meer nog: met de juiste producten kan je ze in een wip zelf creëren. Een overzicht van de meest toegankelijke opties.

Spring in het oog

Gezien tijdens de meest recente modeweken in Milaan en Parijs: een accent rond de ogen dat afwijkt van de klassieke eyeliner. Missoni licht de binnenste ooghoeken op met zilverkleurige oogschaduw voor een frisse blik. Bij Valentino werd iets meer moeite gedaan met gekleurde oogschaduw met glitters, die als maskertje werden aangebracht. Geen nood aan een vaste hand om precies te werken: het resultaat moet niet zo fijn zijn. Modehuis Dior liet modellen dan weer met simpel getekende, brede strepen op de slapen defileren. De rest van de look bleef neutraal.

Missoni - Valentino - Dior

1-2-3 kapsel

Opvallend veel makkelijke kapsels voor de lente - die je gerust nu al een kans mag geven. Landgenoot Dries Van Noten vergeeft je de zonden met de keukenschaar als je je eigen froufrou wil bijknippen: de gekartelde pony is hip, hangt maanden niet voor je ogen en tilt een kapsel met een simpele paardenstaart naar een geometrisch hoogtepunt. Van Fendi mag het een simpele topknot zijn. Draai je lokken in een dot op je kruin, maak strak vast met een elastiekje - en klaar. Geen nood als er overdag strengen haar uit vallen, dat is heel Kendall Jenner. Balmain profileert de wetlook als de trend in 2019. Tip van BV-kapper Jochen Vanhoudt: “breng een glanzende volumemousse rijkelijk aan op droog haar en föhn de lokken vervolgens in de gewenste richting. Voelt je kapsel droog en stevig aan, werk de look dan af met wax voor een nonchalante wetlook maar tegelijk gestyled eindresultaat.

Fendi - Dries Van Noten - Balmain

Een minimum aan make-up

Of draag gewoon geen make-up en gebruik de tijd in de badkamer die je hebt om je huid te verzorgen. Smeer met je favoriete dagcrème voor een natuurlijke glans: een gelaat dat gehydrateerd oogt à la Gigi Hadid voor Prabal Gurung is helemaal in. Extraatjes die een natuurlijke look nog niet iets frisser doen ogen: ga voor een accent op de appeltjes van de wangen met roze blush zoals bij Jonathan Simkhai of breng highlighter aan op de T-zone zoals bij Proenza Shouler. Kam de wenkbrauwen voor een open blik. Een hydraterende lipbalsem met een tintje geeft de look nog meer cachet.