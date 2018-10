Franse zanger Charles Aznavour (94) overleden

De Franse zanger Charles Aznavour is op 94-jarige leeftijd overleden. De van Armenië afkomstige Aznavour werd tijdens zijn lange carrière de ‘Franse Frank Sinatra’ genoemd. Hij overleed in de nacht van zondag op maandag in zijn woning in het zuiden van Frankrijk.

Charles Aznavour werd geboren als zoon van Armeense immigranten in Frankrijk. Hij wilde acteur worden en leek eerst carrière te gaan maken in de theaterwereld, maar de jongeman met de geweldige stem zou dankzij Edith Piaf doorbreken in de wereld van het Franse chanson.

Meer dan duizend liedjes en musicals, zowel in het Frans als het Engels, schreef hij tijdens zijn meer dan 70 jaar durende carrière. Zowat allemaal draaiden ze rond de liefde.

In mei van dit jaar brak Aznavour zijn arm nog, waardoor hij een reeks concerten moest afzeggen. Zijn bekendste nummer is La Bohème.