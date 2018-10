Eerste uitwijzing van gezin uit gesloten centrum: vader leeft nog ondergedoken

Het eerste gezin uit de gesloten terugkeerwoningen in Steenokkerzeel is het land uitgezet, zo zegt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). Het gezin – een moeder en twee kinderen – is op het vliegtuig naar Armenië gezet. De vader leeft ondergedoken.

De vier terugkeerwoningen in het gesloten centrum 127bis zijn sinds eind augustus operationeel, op 3 september is het eerste gezin aangekomen. Tot vanmorgen waren er nog twee van de vier woningen bezet: in een woning verbleef het intussen uitgewezen Armeense gezin, in een ander het Servische gezin dat allerlei procedures heeft aangespannen. Het Armeense gezin had eerst nog een kans gekregen om te vertrekken zonder politie-escorte, maar dan moeten ze ook vrijwillig op het vliegtuig stappen. Maar ...