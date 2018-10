Hebt u dit insect al zien rondkruipen in huis?

Riemst -

U heeft het misschien al opgemerkt: de wants is meer dan ooit aanwezig in uw tuin en woning. Zeker in huis, want een uitheemse soort zoekt er massaal bescherming tegen de winterkou. Al is de wants volledig onschadelijk. “Enkel de geur die ze verspreiden, is onaangenaam: die ruikt naar koriander, of goedkoop snoep.”