HASSELTOok klanten met honderd procent groene stroom ontsnappen niet aan het afschakelplan bij een dreigend stroomtekort. Nochtans ontvangen ze geen milliwatt elektriciteit van de falende kerncentrales. “Rechtvaardig is dat niet, maar het zou nog minder logisch zijn als elke leverancier zijn eigen netwerk had. Dan kregen we een spaghetti van stroomkabels”, zegt Jan Vande Putte van Greenpeace.