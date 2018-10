Dus daarom zijn veel stofdoekjes geel

Is het je ook al opgevallen dat het klassieke stofdoek - felgekleurde microvezeldoekjes even buiten beschouwing gelaten - meestal geel is? Dat heeft geen duidelijke reden, maar experts zien wel een reeks van toevallige omstandigheden die de keuze voor de kleur kunnen verklaren.

De Britse BBC kreeg een opvallende vraag van ene Dot Unwin: ze vraagt zich al jaren af waarom de meeste stofdoeken geel zijn. Volgens Beverly Lemire, docent materiële cultuur aan de universiteit van Alberta in Canada, moeten we het antwoord zoeken in China.

“Vroeger werden broeken gemaakt van dit gele katoen dat de naam ‘nankeen’ meekreeg. Als de broek versleten was, werd ze opgeknipt en poetste men met de lapjes.” Uit het boek The Spinning World: the Global History of Cotton Textiles uit 2009 staat dat men het doekje uit nankeen eind de jaren 1700 commercialiseerde in het Britse Lancashire.

Kaas en boter

Of er is een link met de productie van boter en kaas. “De doeken die vroeger werden gebruikt bij het maken van boter en kaas werden erna ingezet om schoon te maken. Maar de stof zat al vol gele vlekken. De kleur bleek echter zo populair dat wevers speciaal gele doeken begonnen te maken”, klinkt het bij personeel van de Royal Museums in Greenwich.

De gele vlag

Een derde mogelijke verklaring komt uit de maritieme wereld. Charles Ashburner, verbonden aan het Flag Institute in Groot-Brittannië, vermoedt een link tussen de zogenoemde Q-vlag en het stofdoek. “De effen gele vlag betekende oorspronkelijk dat personeel aan boord ziek was en op het schip in quarantaine zat. In modernere tijden geeft de vlag het tegenovergestelde aan: dat het schip ziektevrij is.” Vandaag wordt de vlag nog maar zelden gebruikt, maar het is mogelijk dat mensen geel hierdoor associëren met een cleane omgeving.”