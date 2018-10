Twintiger krijgt 18 maanden cel voor onophoudelijke verkeersagressie

Een 25-jarige man uit Dilsen-Stokkem kreeg maandag voor de Tongerse correctionele rechtbank aan celstraf van achttien maanden met probatieuitstel en een geldboete van 800 euro voor verschillende gevallen van verkeersagressie. De twintiger belemmerde een bus de doorgang door bruusk in de remmen te gaan. Verder kreeg hij het driemaal aan de stok met andere chauffeurs, waarvan hij een man in het gezicht beet en een ander slachtoffer bedreigde met een stroomstootwapen.

De twintiger werd maandag veroordeeld tot een celstraf van achttien maanden met uitstel onder voorwaarden voor zware verkeersagressie. Vooral in 2017 en 2018 kreeg de man het geregeld aan de stok met andere bestuurders. Zo sloeg hij in juli 2017 een man in het gezicht na een ruzie over een verkeerssituatie. Het slachtoffer was een maand werkonbekwaam. Hiervoor krijgt hij een schadevergoeding van 2.802 euro. In september vorig jaar verloor hij weer de controle toen hij naar eigen zeggen geen voorrang ...