Davy Kruse (39) wel degelijk levenslang beperkt door vuistslag op Open Air Party in Lanaken

Acht jaar na de feiten ziet het er stilaan naar uit dat Davy Kruse (39) eindelijk zal weten welke schadevergoeding hij mag verwachten voor de enorm zware gevolgen van een ruzie met een 29-jarige Lanakenaar. De Nederlander trok in 2010 naar de Open Air Party in Lanaken, waar hij het aan de stok kreeg met de twintiger. Kruse moest een zeer zware vuistslag incasseren waardoor hij levenslang gehandicapt blijft. Toch werd er tijdens de zitting in 2015 twijfel gezaaid aangezien het slachtoffer nadien uit bed viel in het ziekenhuis en de kans bestond dat niet de vuistslag, maar wel die val de letsels had veroorzaakt.

In 2015 stond de toen 26-jarige Lanakenaar al voor de rechter om zich te verantwoorden voor wat er in die nacht op 8 augustus 2010 gebeurd was. Davy Kruse werd tijdens die rechtszaak in Tongeren, net als maandag, begeleid door zijn ouders en zwaar aangeslagen zus Manon. Want wat een fijne avond op de Open Air Party in Lanaken moest worden, eindigde in pure gruwel. Tijdens een ruzie deelde de twintiger een vuistslag uit aan Kruse. “Mijn cliënt viel als een plank naar achter. Getuigen hoorden zijn ...