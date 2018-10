Zo word je een supervetverbrander

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: als je gewicht wil verliezen gelden er twee gouden regels. De eerste is dat je ervoor moet zorgen dat je minder calorieën binnen krijgt dan je lichaam nodig heeft. De tweede is dat je moet sporten of bewegen ónder je vetdrempel. Dat laatste klinkt moeilijk maar valt best mee, weet inspanningsfysioloog prof. dr. Bert Op ’t Eijnde. “Om je vetdrempel te kennen kun je in een gespecialiseerd trainingscentrum een inspanningstest doen ...