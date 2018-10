Vrachtwagen gaat door middenberm op E313

Ham / Tessenderlo - Op de E313 in Ham is rond het middaguur een vrachtwagen door de middenberm gegaan. Voor dit ongeval is een ambulance opgeroepen. Hierdoor waren de rijstroken richting Antwerpen versperd.

Al snel vormde zich een file. In de staart van die file zijn een halfuur later twee vrachtwagens gebotst. Daarbij vielen geen gewonden. Wel is er grote verkeershinder richting Antwerpen.

#E313 (A13) Lummen richting Ranst ter hoogte van Ham Ongeval, Rijrichting versperd, Je mag er over de pechstrook sinds 01/10/2018 12:04 — Touring Mobilis NL (@t_mobilis_nl) October 1, 2018