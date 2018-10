VIDEO. UHasselt opent academiejaar met eigen jenever

Hasselt - UHasselt heeft het nieuwe academiejaar maandag officieel geopend met de togastoet naar het Hasseltse stadhuis. De universiteit stelde er ook haar eigen UHasselt-jenever voor.

Na de traditionele uitreiking van de Diversiteitsprijs trok de Stoet der Togati van de ambtswoning van de gouverneur naar het Hasseltse stadhuis op het Groenplein. Daarna trok een stoet met afgevaardigden van de Confrérie van de Hasseltse jenever naar het Borrelmanneke om er de UHasselt-jenever voor te stellen. Het Borrelmanneke werd voor de speciale gelegenheid ook in een toga gehuld en er werden de eerste UHasselt-glaasjes geschonken.

De UHasselt-jenever is een ambachtelijk gestookte Hasseltse jenever, met granen afkomstig uit de site van de Herkenrode Abdij. “Net zoals sommige universiteitssteden verbonden zijn met bier, is Hasselt verbonden met jenever. We zijn blij dat Universiteit Hasselt die oude traditie nu ook verrijkt met een eigen jenever”, zegt rector Luc De Schepper.

Foto: BELGAONTHESPOT

Meidoorn

De jenever is gestookt door ‘t Stookkot, een kleine, ambachtelijke brouwerij in Stevoort. Het ingrediënt meidoorn zorgt voor een kenmerkende smaak. “De meidoorn is zowel te vinden in Hasselt als in Diepenbeek. De gerst en rogge zijn afkomstig van de Herkenrodeboer, een bio-landbouwbedrijf, waardoor we kunnen spreken van een ‘korte keten’-product”, zegt Patrick Reygel, professor Biologie aan UHasselt en voorzitter van de vzw Nationaal Jenevermuseum Hasselt.

De UHasselt-jenever zal te koop zijn bij de dienst Toerisme van de stad Hasselt. De associatie UHasselt - PXL huldigt maandag ook haar sportkampioenen, waarna een academische openingszitting volgt over het tekort aan leerkrachten in ons huidig onderwijs en de toekomst van het beroep leraar. Aan het debat nemen drie onderwijskoepels, docent Onderwijskunde UHasselt Katrien Struyven en departementshoofd PXL-Education Marc Hermans deel.

