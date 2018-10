Elise Mertens moet definitief kruis maken over WTA Finals met de beste acht speelsters

Elise Mertens (WTA 14) is maandag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar). Daardoor komt ze niet meer in aanmerking voor de WTA Finals van eind oktober in Singapore, waarvoor ze wel haar ticket al veroverde in het dubbelspel.

Het vijftiende reekshoofd verloor in drie sets van de Chinese Shuai Zhang (WTA 45): 6-1, 3-6 en 6-3 na 1 uur en 48 minuten. Mertens wist in de tweede set een 3-1 achterstand nog om te zetten in setwinst. Haar Chinese opponente kwam in eenzelfde situatie terecht in de derde set, en wist eveneens haar achterstand om te buigen: 6-3.

Door die nederlaag ligt Mertens uit de Race naar Singapore, waar eind oktober het toernooi met de beste acht speelsters van het seizoen plaatsvindt. Ze kan wel nog een rol als vervangster krijgen in Singapore.

Een week geleden sneuvelde Mertens ook al in de openingsronde van het WTA-toernooi in Wuhan, waar ze wel de dubbeltitel pakte. Toen was de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich te sterk. Eerder op de dag strandde ook Alison Van Uytvanck (WTA 52) in de eerste ronde in Peking. Ze ging met 7-5 en 6-4 onderuit tegen de Tsjechische qualifier Katerina Siniakova (WTA 40).

Kirsten Flipkens (WTA 57) wist zich zondag wel te plaatsen voor de tweede ronde. De Kempense haalde het in drie sets van de Britse kwalificatiespeelster Katie Boulter (WTA 109): 4-6, 6-2 en 7-5. In de volgende ronde neemt Flipkens het op tegen elfde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 11). In de onderlinge confrontaties met de Nederlandse leidt Flipkens met 4-1.

Flipkens dubbelt maandag nog aan de zijde van de Roemeense Raluca Olaru tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova.