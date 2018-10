SJIEK WONEN. Welkom in mijn homegym

Van thuiskantoor slash oefenruimte tot een omgebouwde speelkamer en zelfs een complete fitnesszaal. Deze drie vrouwen werken zich elke dag in het zweet in hun eigen homegym.

Daniela Monterisi (37) uit Halen maakte haar droom waar en palmde de kinderkamer in: “Ze speelden er toch niet”

“Ik droomde al lang van een eigen fitnessruimte, waar ik mijn lessen zumba kan voorbereiden, maar ook waar ik op vrije dagen kan trainen om fit te blijven. Sport is mijn leven, ik kan niet zonder. Als management assistent in een bouwbedrijf zit ik al de hele dag. Sporten geeft me hopen energie. Tot een jaar geleden maakte ik plaats in de living om de lessen voor te bereiden. Maar na lang ...