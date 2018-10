Baptiste Planckaert keert terug bij WB-Aqua Protect-Veranclassic

Brussel - WB-Aqua Protect-Veranclassic heeft maandag de eerste twaalf namen gelost die volgend seizoen voor het Belgische procontinentale team zullen rijden. Baptiste Planckaert (30) keert terug na twee seizoenen bij de WorldTour-formatie Katusha-Alpecin.

Planckaert reed in 2016 al voor Wallonie-Bruxelles. Dat seizoen schreef hij het UCI Europe Tour-klassement op zijn naam.

Zeven van de twaalf renners traden dit seizoen al aan voor het team van Christophe Brandt: Franklin Six, Julien Mortier, Ludovic Robeet, Kevyn Ista, Kenny Dehaes, Eliot Lietaer en Dimitri Peyskens. Verder komen er drie neoprofs over van opleidingsteam AGO-Aqua Service: Lionel Taminiaux, de Luxemburger Tom Wirtgen en Kenny Molly. Die laatste twee waren al sinds 1 augustus stagiair bij WB-Aqua Protect-Veranclassic.

Aksel Nõmmela is een nieuwkomer, de Est verlaat BEAT Cycling Club. Hij won dit jaar de GP Fauville. Verder werd hij tweede in de Antwerp Port Epic en derde in de Heistse Pijl.