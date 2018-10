Invaller Glenn Campe van Melo vernedert Bree-Beek

Melo Zonhoven nam stevig de maat van Bree-Beek, één van de favorieten voor de titel. Op 18 minuten van het einde bracht coach Achten een zekere Glenn Campe (foto) in voor spits Asnong. Een kleine, pittige aanvaller voor wie die korte tijd volstond om tweemaal te scoren en het verdict voor Bree-Beek op 4-0 af te ronden.

Maar wie is Glenn Campe? Volgens coach Achten een jongeman die bij de reserven op hoog niveau bezig is en al heel wat heeft gescoord. “Acht keer”, preciseert Campe. Hij stelt zich voor: “Ik ben 19 jaar, afgestudeerd als schilder en woon in Zonhoven. Dit is mijn derde seizoen bij Melo. Mijn jeugd bracht ik bij Schoonbeek door, met daarna een jaar bij Lanaken en twee bij Torpedo. Door de verhuis naar Zonhoven ben ik bij Melo terecht- gekomen. Ik speel doorgaans bij de reserven. Mijn ...