Wereldkoffiedag: tien tips van de barista om je kopje nog lekkerder te maken

Op maandag 1 oktober is het Wereldkoffiedag: het ideale moment om de nieuwe werkweek te starten met enkele kopjes. Maar hoe haal je nu het beste uit de smaak zonder dat je er veel voor hoeft te doen? Valentine Wanders, beste barista van België in 2017 en eigenares van koffiebar Het Moment in Gent, geeft tips.

- Ga je voor filterkoffie? Gebruik dan 55 à 60 gram gemalen bonen voor één liter koffie. Dat is de zogenoemde heilige graal.

- Geef steeds de voorkeur aan witte filters. Een bruine filter kan je koffie een kartonachtige smaak meegeven.

- Maak de filter voor het koffiezetten een beetje nat. Zo worden de vezels lichtjes uit elkaar getrokken. Dat heeft een invloed op de smaakbeleving: de koffie zal makkelijker door de filter lopen met een zoet accent als resultaat.

- Werk bij voorkeur met verse bonen. In een koffiezaak of -branderij is de versheid gegarandeerd. Om zeker te zijn kan je altijd naar de branddatum op de verpakking kijken. Is die minder dan een maand geleden, dan zit je goed. Oude koffie droogt uit , wat de uiteindelijke smaak vervlakt.

- Maal je bonen zelf als je tijd hebt voor een ultieme smaak. Wist je dat gemalen bonen hun aroma al na een kwartier beginnen te verliezen?

- Ben je fan van koffie met een scherp smaakje? Kies dan voor een metalen filter. De gaatjes zijn groter, waardoor er kleine gemalen deeltjes in de drank zitten. Je krijgt een sterke smaak en extra cafeïne. Een papieren filter (minder ecologisch in gebruik) daarentegen zal de olie en vetten in de koffie tegenhouden.

- Een tip voor wie de inname van cafeïne wat wil beperken: koop arabica in plaats van robusta. Arabica bevat meer smaakcomponenten, robusta tot vijf keer meer cafeïne. Die laatste kan je soms een ongemakkelijk gevoel bezorgen in de maag.

- Zet je koffie met water dat je lust. Met Spa Blauw zit je meestal goed. Dit water is rijk aan magnesium, wat zoetheid toevoegt aan je kopje. Heb je thuis een espressomachine, kijk dan om een filter te installeren (je hebt er al vanaf 40 euro) tussen de waterleiding. Die zal het water ontkalken en zachter maken, met zoetere koffie als gevolg. Het is ook beter voor je machine.

- De smaak van koffie komt het best tot zijn recht in een dunwandig porseleinen kopje. Dik keramiek zal de smaak afzwakken. Of schenk de koffie in glas. Houd er dan wel rekening mee dat de aciditeit en zoetheid van de koffie meer uitgesproken zullen zijn.

- Probeer de koffie eens puur te drinken. Er zijn zoveel verschillende genuanceerde smaken om te ontdekken. Laat melk en suiker achterwege voor een gezonder begin van de dag en zie het als ode aan alle koffieboeren die veel moeite hebben gedaan om de smaak hoog te houden.

Meer info over de koffiebar van Valentine Wanders: www.genietvanhetmoment.be