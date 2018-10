Landelijke Gilde viert Dag van de Landbouw

Rotem

Dilsen-Stokkem - 16 september, een staalblauwe hemel en volop zonneschijn kleurden de Dag van de Landbouw, georganiseerd door Landelijke Gilde Rotem in samenwerking met de zorgboerderij Ommersteyn.

Vanaf 10 uur werd door het attente bestuursteam gezorgd voor een fijn programma vol animatie voor jong en oud. Het springkasteel in de vorm van een grote ‘koe’ bij het binnenstappen op het terrein was de attractie op maat voor de kleinsten. De strobalen om te klauteren, de schuif-af, het parcours voor tractoren en de diverse denkspelen waren een topinitiatief voor de kinderen. De beloning met groene ballon en tatoe was de bekroning.

Ondertussen konden honderden aanwezigen genieten van de begeleide wandeling om te leren hoe men op de biologische geitenhouderij van gras tot kaas komt. Verder op het terrein waren oldtimer tractoren en andere landbouwmachines te bezichtigen en hobbyisten stelden landbouwmateriaal in miniatuur voor.

In de voorziene feesttent genoten honderden aanwezigen van de gezellige muziek, een lekker hapje en drank. In de hoevewinkel werden diverse soorten geitenkaas en hoeveproducten verkocht ... voor vele mensen een nieuwe ontdekking.

Het was voor iedereen een schitterende ‘Dag van de landbouw’.

Moors Eliane