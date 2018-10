In een studentenhuis in Kortrijk is maandagochtend een levenloos lichaam aangetroffen. Het lijk werd gevonden bij de lift in het gebouw. Politie en parket zijn ter plaatse en behandelen de zaak als een verdacht overlijden.

Het lichaam werd gevonden in Vlaskot, een studentenhuis met dertig kamers in de Oude Vestingstraat in Kortrijk. Politie en parket zijn ter plaatse. Het is nog niet duidelijk of het gaat om een student die in het pand verbleef. Meer informatie ontbreekt voorlopig.