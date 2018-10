Limburgse auteur Brecht Evens openhartig over zijn depressie en psychose

Afgelopen lente lichtte er in mijn mailbox een bericht van Brecht Evens op, om zijn nieuwe graphic novel aan te kondigen. Hij schreef: ‘Als mijn oude boek Ergens waar je niet wil zijn een kluwen van jonge twintigers was, dan wordt dit er een van oude twintigers, het nogal gevaarlijke einde van de twintiger jaren. Intussen heb ik de 30 gehaald, maar dat scheelde een haartje.’

Dat van dat haartje was amper overdreven. Evens worstelde zich van 2013 tot 2014 – 27 was hij toen – door een heftige periode ...