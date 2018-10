Zeshonderd belangstellenden voor 'Koolstof'

Eisden

Maasmechelen - Onlangs werd in het cultureel centrum in Eisden de documentairefilm 'Koolstof' vertoond. Er waren bijna zeshonderd belangstellenden.

Vooraf zong het Bolsterkoor van Eisden-Cité enkele liederen in verband met onze koolmijnen, liederen over vriendschap, hard labeur, het mooie Limburg van toen en een mijnwerkerscanon van eigen compositie. Hun optreden werd op een hartelijk applaus onthaald, daarna begon de vertoning.

De film schetste het lief en leed van de mijnwerkers en hun families die, door één van de vele migratiebewegingen, in de Cités van de Limburgse koolmijnen terecht gekomen waren.

Het ging over het gevaarlijke werk, zware en dodelijke ongevallen, de gevolgen van “Kolen- en Steenstof”, kameraadschap daar diep in de aarde, geld verdienen en… ontspanning. De mensen die van wijd en zijd gekomen waren, vonden elkaar in het verenigingsleven waar de tradities uit hun thuislanden in ere gehouden werden.



Expositie

Aansluitend was er een receptie met de voorstelling van de expositie; De Zorg van de Charbonage. Het gaat over de verbandzaal van de mijn en het hospitaal Villain IIII in Leut. Daar werden gewonde en zieke mijnwerkers, maar ook mensen uit de streek verzorgd. Grapjassen zeggen dat ze van adellijke afkomst zijn omdat ze in het kasteel van Leut geboren werden.

Deze tentoonstelling loopt nog tot 19 december in het cultureel centrum.