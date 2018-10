Moeder Kate Middleton verkoopt bloederige prinsessenjurk en vriendin van prinses Diana is daar niet blij mee

Een prinsessenjurk met de print van een bloederige ribbenkast, met overal bloedvlekken. Die verkoopt de moeder van Kate Middleton dit jaar op haar website voor Halloween, en dat valt niet bij iedereen in goede aarde.

De moeder van Kate Middleton is eigenaar van de website voor feestartikelen ‘Party Pieces’, waardoor ze al eerder kritiek kreeg voor het “munt slaan uit haar koninklijke connectie”, zo klonk het toen. Carole Middleton verkocht namelijk ook taartversieringen en confetti voor het huwelijk van Harry en Meghan eerder dit jaar.

Nu is ze volgens critici echter te ver gegaan met het verkopen van een prinsessenjurk vol bloedvlekken. Die draagt de naam ‘Zombie Sleeping Princess’, en is zelfs bedrukt met een ribbenkast en organen naast de talrijke bloedvlekken. “Deze prinses zal de griezeligste prinses op elk Halloweenfeestje zijn”, luidt de beschrijving op de website.

Simone Simmons, een goede vriendin van prinses Diana, is niet opgezet met de jurk. “Dit is zieker dan ziek. Ik hoop dat mensen deze website boycotten. Dit is echt het laagste van het laagste.” Simmons ziet er namelijk een verwijzing in naar het auto-ongeval waarbij Diana het leven liet in 1997. Ook journaliste Ingrid Seward treedt haar bij: “Dit getuigt van heel weinig smaak.”