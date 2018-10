Kathleen Aerts toont haar nieuwe thuis in Zuid-Afrika

Ex-K3’tje Kathleen Aerts (40) leidt al even een teruggetrokken leventje in Zuid-Afrika, waar ze met haar echtgenoot een reisbureau uitbaat. Ze mijdt de schijnwerpers, maar deze week zet ze voor een keer haar deuren open.

Meer bepaald voor het Nederlandse celeb-koppel Bastiaan en Tooske ­Ragas. In hun realityprogramma Ragas Reist Rond gaan ze met hun kinderen telkens een weekje logeren bij een gezin in het buitenland. Zo belanden ze bij Aerts, die toont hoe zij en haar gezin leven in Zuid-Afrika. Het resultaat ziet u woensdag op RTL4 om 21.30 uur.