Man al tien dagen in een coma na enkele wespensteken: “De dokters houden ook rekening met het ergste”

Wetteren - Paul Dierick (62) uit Wetteren-Ten-Ede ligt al ruim een week in een coma nadat hij meerdere steken van wespen had gekregen. “Het is nu wachten tot hij wakker wordt”, zegt echtgenote Linda Boone.

Het is intussen tien dagen geleden dat Paul bij kennissen in de tuin met de bosmaaier aan de slag was. “Hij is op een nest van wespen gestoten en die verstoring heeft enkele wespen ertoe gebracht om Paul aan te vallen”, vertelt Linda.

“Hij kreeg daarbij verschillende steken in zijn been. Meteen daarna voelde hij zich niet goed en is de ambulance gebeld. Die is samen met de MUG ter plaatse gekomen. De MUG-arts heeft me toen verteld dat ze er maar net op tijd bij waren. Hij is overgebracht naar het UZ Gent.”

Linda gaat elke dag op bezoek bij Paul en dat was ook zondag het geval. “Het is nog altijd hetzelfde”, reageert ze. “Hij zal wakker moeten worden. Er is al geprobeerd hem wakker te maken maar dan krijgt hij steeds stuipen. Hij heeft nu meer medicatie tegen stuipen gekregen. We weten niet wat er aan de hand is. Paul heeft vroeger eerder al steken van wespen gekregen en toen gebeurde er niets. Het is mogelijk dat het hoornaars waren maar dat ben ik niet zeker. Deze keer voelde hij zich meteen niet goed. Hij ging wat zitten maar zijn keel vernauwde en zijn tong begon te zwellen. Zo kreeg hij geen zuurstof meer waarna hij een hartstilstand kreeg. Volgens de dokters is nu alles in orde met zijn lichaam maar hij wordt niet wakker.”

De dokters doen er alles aan om Paul beter te maken maar houden ook rekening met het ergste. “Elke dag krijgt hij prikken maar blijft zijn toestand dezelfde. Het blijft wachten.”