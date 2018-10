Vitrine van chique Antwerpse interieurzaak doorzeefd met kogels van zwaar kaliber

Op de Vlaamsekaai in Antwerpen is een vitrine van een interieurarchitect beschoten. De politie werd maandagochtend gecontacteerd voor een inbraak, ter plaatse bleek dat de etalage van de zaak doorzeefd was met verschillende kogels, vermoedelijk van zwaar kaliber. De straat is afgezet en het onderzoek loopt.

De geviseerde interieurarchitect is geen onbekende. Met zijn zaak deed hij een deel van de inrichting van de nieuwe tribune 1 van het Bosuilstadion van R. Antwerp F.C.. Dennis T. werd ook verhoord in het dossier rond de aanval op de supportersbussen van Beerschot Wilrijk in Mortsel in augustus van vorig jaar.

Hij wordt in het dossier niet vervolgd en kreeg achteraf de verwijten dat hij belastende verklaringen over andere Antwerp-supporters had afgelegd. De harde kern van Antwerp hing vorig jaar tijdens de derby tegen Beerschot Wilrijk nog een spandoek op waarmee ze T. als een ‘snitch’ benoemden. Het lijkt volgens de eerste informatie echter erg onwaarschijnlijk dat de schietpartij aan dat dossier gerelateerd is.