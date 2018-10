OPROEP. Chaos op Indonesisch eiland na zware aardbevingen en tsunami

Afgelopen vrijdag werd het Indonesische eiland Sulawesi zwaar getroffen door aardbevingen en een tsunami. Daarbij kwamen minstens 1.200 mensen om het leven, maar de hulpdiensten vrezen dat de dodentol nog verder zal oplopen. Reddingsploegen doen hun uiterste best om slachtoffers te bereiken, maar de werkzaamheden verlopen erg moeizaam. Op het eiland heerst er veel chaos. Voor een artikel zijn we op zoek naar Limburgers die op het eiland verblijven.

Bent u op het eiland of kent u iemand die er verblijft, laat het dan ons weten via hier@reageren.be. Vergeet via mail zeker niet uw naam en telefoonnummer door te geven. Alvast bedankt.

