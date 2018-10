Alison Van Uytvanck strandt in eerste ronde in Peking, Flipkens wel ronde verder

Alison Van Uytvanck (WTA 52) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in de Chinese hoofdstad Peking (hard/8.285.274 dollar). Kirsten Flipkens plaatste zich wel voor de tweede ronde.

Van Uytvanck verloor in twee sets van de Tsjechische kwalificatiespeelster Katerina Siniakova (WTA 40): 7-5 en 6-4 na 1 uur en 35 minuten. Kirsten Flipkens (WTA 57) wist zich zondag wel te plaatsen voor de tweede ronde. De Kempense haalde het in drie sets van de Britse kwalificatiespeelster Katie Boulter (WTA 109): 4-6, 6-2 en 7-5. In de volgende ronde neemt Flipkens het op tegen elfde reekshoofd Kiki Bertens (WTA 11). In de onderlinge confrontaties met de Nederlandse leidt Flipkens met 4-1.

Elise Mertens (WTA 14), de derde Belgische op de hoofdtabel in Peking, werkt later op de dag haar eersterondepartij af tegen de Chinese Shuai Zhang (WTA 45). Flipkens dubbelt maandag nog aan de zijde van de Roemeense Raluca Olaru tegen de Tsjechische Lucie Hradecka en de Russin Ekaterina Makarova.