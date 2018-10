David Goffin blijft elfde op wereldranglijst ondanks vroeg verlies in China

Brussel - David Goffin behoudt zijn elfde plaats op de vandaag gepubliceerde nieuwe ATP-ranking. Rafael Nadal blijft het klassement aanvoeren.

De Luikenaar verloor wel 160 punten, nadat hij als titelverdediger op het ATP-toernooi in het Chinese Shenzhen in de tweede ronde verloor van de Schot Andy Murray. En Goffin zal nog meer punten moeten inleveren, want deze week kan hij omwille van een blessure aan de rechterarm zijn titel in de Japanse hoofdstad Tokio niet verdedigen.

In de top twintig valt geen enkele verschuiving te noteren. De Spanjaard Rafael Nadal blijft het klassement aanvoeren, voor de Zwitser Roger Federer en de Serviër Novak Djokovic.

Lager op de ranking boekt Ruben Bemelmans zes plaatsen winst. De op één na hoogst gerangschikte Belg na Goffin is nu 108e.