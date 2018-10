Mode Balenciaga ruilt streetwear in voor fijne snit en brede schouders

Demna Gvasalia staat al drie jaar aan het roer bij Balenciaga en in die tijd onderging het modehuis een flinke transformatie. De Georgische ontwerper introduceerde er streetwear en in geen tijd werd het label tot een van de grootste en best verkopende namen gekatapulteerd. Van streetwear was echter weinig meer te zien tijdens de modeshow in Parijs. Ok, hier en daar dook er nog wel een trainingsbroek op, maar de ontwerper wou dit keer naar eigen zeggen resoluut voor glamour gaan. Daarbij verloor hij ook de geschiedenis van Balenciaga niet uit het oog en greep hij terug naar enkele silhouetten, volumes en snitten waarmee oprichter Cristobal bekend werd. Hoewel de looks in een soort van futuristische tunnel werden gepresenteerd, deed de collectie zelf nogal eigthies aan, ook al omdat de schouders prominent werden benadrukt.