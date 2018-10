Kwart van jonge nieuwe stemmers vindt democratie niet de beste staatsvorm

Brussel - Een kwart van de ‘first voters’ (26 procent) gelooft niet dat democratie de beste staatsvorm is. Ze verkiezen een autoritaire leider, zo blijkt uit een onderzoek van VRT NWS naar Vlamingen tussen de 18 en 23 jaar die op 14 oktober voor het eerst stemmen. In Vlaanderen gaat het om groep van 360.000 jongeren.

Ongeveer de helft van de ‘first voters’ (46 procent) is erg/redelijk geïnteresseerd in politiek, de andere helft (54 procent) is dat niet of nauwelijks. Nieuwe Vlamingen zijn meer geïnteresseerd in politiek (57 procent) en zijn het meest politiek of maatschappelijk actief (35 procent tegen 19 procent globaal). De helft van de ‘first voters’ (51 procent) laat het koud dat ze voor het eerst mogen gaan stemmen. De helft (48 procent) gelooft ook niet in de impact van zijn/haar stem. Slechts 17 procent zou zeker gaan stemmen indien er geen opkomstplicht bestond.

Het onderzoek van de VRT Studiedienst dateert van mei. Toen wist slechts de helft van de ‘first voters’ dat er in oktober verkiezingen waren. Wel was 12 procent op de hoogte van wie en wie niet verkozen zou worden op 14 oktober. De helft (51 procent) meent dat ze geen inspraak hebben in wat de politiek doet, al denkt 68 procent zelf een goed beeld te hebben van de belangrijke maatschappelijke thema’s. Milieu, veiligheid, armoede en migratie zijn de belangrijkste thema’s waar ‘first voters’ mee bezig zijn.

Meer dan de helft (53 procent) van de jongeren weet niet wie zijn/haar burgemeester is of tot welke partij hij/zij behoort (54 procent). Twee derde van de ‘first voters’ (66 procent) vindt dat politici alleen aandacht hebben voor wat mensen denken wanneer er verkiezingen op komst zijn.

Twee op de drie jongeren wisten in mei nog niet op wie ze zouden stemmen. Een derde wist bovendien niet welke partij het best aansluit bij hun eigen overtuigingen.

Belangrijkste informatiebronnen over politiek zijn voor de ‘first voters’ de ouders, sociale media, websites van de partijen zelf en televisienieuwsuitzendingen.