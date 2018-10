Max Verstappen tijdens GP van Rusland verkozen tot 'Driver of The Day'

De Nederlander Max Verstappen is gisteren tijdens de GP van Rusland in Sochi verkozen tot 'Driver of The Day'.

Max Verstappen vierde gisteren zijn eenentwintigste verjaardag en uitgerekend op die dag liet de Nederlander ook nog eens zien dat hij over heel wat talent beschikt en goed kan inhalen. Verstappen moest immers van op de voorlaatste plaats aan de race beginnen maar na een geweldige inhaalrace finishte hij alsnog als vijfde.

Na een fantastische start en openingsronde, waarin hij verschillende wagens inhaalde, zette hij vooral de ronden nadien zijn inhaalrace gewoon verder. Door op zijn eerste setje banden lang door te gaan kwam Verstappen zelfs aan de leiding van de race te liggen met achter hem Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Sebastian Vettel.

Nadat hij in het slot van de race nog een pitstop maakte reed Verstappen uiteindelijk als vijfde over de finish. Een zeer mooi resultaat dat ook de meeste F1-fans kon overtuigen om op hem te stemmen en van hem de 'Driver of The Day' te maken.

Het was de derde keer dit seizoen dat Verstappen tot 'Driver of The Day' werd verkozen. Daarmee komt hij op gelijke hoogte van Lewis Hamilton, Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo die dit seizoen ook al drie keer tot 'Driver of The Day' verkozen werden.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Fernando Alonso

GP van Bahrein: Pierre Gasly

GP van China: Daniel Ricciardo

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Lewis Hamilton

GP van Monaco: Daniel Ricciardo

GP van Canada: Sebastian Vettel

GP van Frankrijk: Sebastian Vettel

GP van Oostenrijk: Max Verstappen

GP van Groot-Brittannië: Lewis Hamilton

GP van Duitsland: Lewis Hamilton

GP van Hongarije: Daniel Ricciardo

GP van België: Sebastian Vettel

GP van Italië: Kimi Raikkonen

GP van Singapore: Max Verstappen

GP van Rusland: Max Verstappen

