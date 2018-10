Achter 1 op de 3 telefoontjes zit een fraudeur: zo proberen ze u geld afhandig te maken

Telefoonfraude. Volgens First Orion, een consultingfirma die onder meer voor de Amerikaanse overheid werkt rond de problematiek, loopt het fenomeen wereldwijd de spuigaten uit. Bleef het in 2017 nog beperkt tot 3,7 procent van alle telefoontjes, dan gaat het dit jaar al om 29,2 procent. Bijna één op de drie dus. Als die trend aanhoudt, zitten we volgend jaar al aan 44,6 procent, bijna één op de twee. Hallo?

Ook bij ons zit het aantal fraudepogingen via telefoon in de lift. Vorig jaar alleen al ontving de FOD Economie meer dan 5.400 meldingen over ‘misleidende’ telefoontjes. Dat zijn er gemiddeld vijftien per dag. In datzelfde jaar ging één op de vijf klachten bij het Europees Centrum voor de Consument over gelijkaardige praktijken. Ook Luc Tuerlinckx, ombudsman van de telecom, ziet de stijging met lede ogen aan. “Wij krijgen steeds vaker klachten over kwaadwillige oproepen en over het gebrek aan mogelijkheden ...