Dinsdag hinder verwacht door actiedag: vakbonden protesteren tegen pensioenplannen

Wie morgen van plan is bus, tram of metro te nemen, raadpleegt maar beter eerst de gebruikelijke communicatiekanalen en de websites van De Lijn en de MIVB. De kans is reëel dat de dienstverlening verstoord zal zijn. De drie grote vakbonden voeren namelijk actie tegen de pensioenplannen van de regering-Michel. In alle gewesten zijn actiemomenten voorzien, in bedrijven zijn sensibiliseringsacties mogelijk. In Brussel wordt vanaf 10u een menselijke ketting gepland rond het parlement. Een vakbondsdelegatie wordt ontvangen door premier Charles Michel (MR) en Kamervoorzitter Siegfried Bracke (N-VA). Ook in Antwerpen, Leuven, Hasselt, Gent en Kortrijk zijn manifestaties gepland in de voormiddag.

Stadnet De Lijn

“Het is altijd afwachten tot de dag zelf voor de precieze omvang van de hinder, maar klassiek gezien kunnen we de meeste hinder verwachten op de stadsnetten van Antwerpen en Gent, en mogelijk in Vlaams-Brabant”, zegt Tom Van de Vreken, woordvoerder van De Lijn. Spoorwegmaatschappij NMBS verwacht niet meteen hinder: “Als die er zou zijn, dan waarschijnlijk beperkt”, klinkt het.