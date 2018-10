Belg steekt politiechef dood “omdat ze zijn pitbull in beslag hadden genomen”

Met negen messteken is in het Franse stadje Rodez een 45-jarige politiechef om het leven gebracht. De dader is van Belgische afkomst. Daniël Dainotti (39) uit Moeskroen kon meteen na de feiten opgepakt worden. Hij verklaarde dat hij boos was op de politie en de ­burgemeester omdat die eerder zijn pitbull in beslag hadden genomen.