Verrassing in Boer zkt. Vrouw? Jeroen is plots niet meer zeker van té zelfzekere Severien

Boer Jeroen en Severien: het leek een uitgemaakte zaak, vanaf de eerste keer dat ze elkaar zagen in Boer zkt. Vrouw: De Wereld Rond. Maar daar is de ­Jeroen ineens niet meer zo zeker van.

Auf Wiedersehen Jits en ­Joëlle: even leek het erop dat Jeroen geen drie, maar twee vrouwen minder zou uitnodigen om zijn boerderij te bezoeken in Duitsland. Jeroen had een oogje op Severien, de deerne uit Kalken die hem al van bij de eerste ontmoeting zot in de kop had gemaakt. Een beetje sneu voor Jits en Joëlle, die zich afvroegen of ze op Duitse bodem nog enige rol van betekenis konden spelen. Maar dan ziet Jeroen hoe de vrouwen omgaan met de koetjes en de kalfjes en begint hij zijn kar te keren. De kansen van Jits en Joëlle stijgen en dat is de mama van Jeroen niet ontgaan. Zij stelt met haar zoon vast dat het Severien niet aan zelfzekerheid ontbreekt. Misschien vindt Jeroen haar té zelfzeker.

Ook in Noorwegen beweegt er iets. Zorgboer Jitse had ook Siska uitgenodigd, maar die was aan iemand anders blijven plakken. Jitse trommelde Emily op, die maar wát graag de reis naar het noorden maakte. Jitse kan het goed vinden met Christy en Marlies, maar zijn glimlach wordt wel érg breed wanneer Emily aankomt. Zij maakt een goede beurt, ook bij Jitses ouders.

INFO

Boer zkt Vrouw - De Wereld Rond

VTM, 20.35 uur