Nog veel mensen onder puin, maar gebrek aan materieel en brandstof bemoeilijkt reddingswerken Indonesië

De reddingswerkzaamheden na de aardbeving en tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi worden sterk bemoeilijkt door een gebrek aan zwaar materieel en brandstof, zo bevestigen de autoriteiten maandag. Vermoed wordt dat er nog heel wat mensen begraven liggen onder het puin.

“We hebben een groot tekort aan zwaar materieel, en brandstof is al helemaal niet beschikbaar. Het is voor ons erg moeilijk om de slachtoffers te bereiken”, verklaarde Nugroho Budi Wiryanto, het hoofd van het nationale reddingsagentschap bij rampen. Onder de resten van het Roa Roa hotel en van een winkelcentrum in de stad Palu is geschreeuw te horen en werden gsm-signalen opgevangen.

Ook het communicatieverkeer in het gebied lag zondag helemaal plat. Wiryanto hoopt dat dat maandag kan heropgestart worden.

Reddingsploegen zijn intussen afgereisd naar de streek rond Donggala, waar zich het epicentrum van de aardbeving bevond. Dat gebied kon zondag nog niet worden bereikt. In het district werden al acht lijken aangetroffen, aldus het hoofd van de reddingsdiensten. De doden zullen er worden begraven in een massagraf. “Dat zal zo snel mogelijk gebeuren”, klonk het.

Gewonden worden noodgedwongen in openlucht verzorgd. Het leger is ingezet om gewonden en hulpgoederen te transporteren. Gevreesd wordt dat de toestand snel zal verslechteren door een gebrek aan hygiëne.