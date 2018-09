Bondscoach Heynen uit Maaseik loodst Poolse volleybalmannen naar nieuwe wereldtitel

Maaseik - De Poolse volleybalmannen hebben zondagavond in Turijn hun wereldtitel verlengd. De Poolse mannen, getraind door Maaseikenaar Vital Heynen, klopten in de eindstrijd Brazilië met 3-0 (28-26, 25-20 en 25-23). Polen-Brazilië was een heruitgave van de finale van vier jaar geleden, ook toen wonnen de Polen.

De 49-jarige Heynen pakte in 2014 met Duitsland brons op het WK. Het is voor Polen de derde wereldtitel in haar geschiedenis. Brazilië veroverde in het vorige decennium, in 2002, 2006 en 2010, drie maal WK-goud.

Eerder op de avond wonnen de Verenigde Staten het brons in de troostfinale tegen Servië. Het werd 3-1 (23-25, 25-17, 32-30 en 25-19).

De Belgische volleybalmannen sneuvelden in de tweede groepsfase op het WK in Italië en Bulgarije.