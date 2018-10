Het bezoekje aan de kust heeft Standard weer wat ademruimte opgeleverd. Want na de 1 op 9 in de competitie, de Europa League-nederlaag in Sevilla en het bekerdrama tegen Knokke weten ze in Luik eindelijk weer wat winnen is. De Rouches duiken de top zes weer in en mogen daar Moussa Djenepo voor dankbaar zijn. De jonge Malinees scoorde twee keer en forceerde een strafschop.