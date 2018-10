ATHUSIn Athus, het meest zuidelijke dorpje van ons land, is de inzet van de gemeenteraads-verkiezingen identiteit noch migratie. Of toch, een beetje. Want wat is de identiteit van de man of vrouw die het knuffel-varken van het dorp plotseling uit z’n park smokkelde? “Ik hoop dat de mensen op twee weken van de verkiezingen de zaken in perspectief kunnen plaatsen,” aldus de burgemeester.