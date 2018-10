De trein van THES dendert gewoon voort. Dankzij drie goals in het derde kwartier zaten Moutawakil en co in Oudenaarde bij de rust al op rozen, Oris zette een kwartier voor tijd de kers op de verjaardagstaart van de jarige voorzitter Wendy De Wit, die vijftig werd. “Dit is een schitterend cadeau”, aldus een glunderende preses.